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سلسلة اعتقالات واقتحامات الإحتلال المتواصلة في القدس المحتلة

سلسلة اعتقالات واقتحامات الإحتلال المتواصلة في القدس المحتلة
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، شابا وسيدة من مدينة القدس المحتلة.

العالم - فلسطين

وقالت الأنباء، إن الجيش اعتدى على شاب عند حاجز مخيم شعفاط ثم اعتقلته.

وخلال الاقتحامات المسائية للمسجد الأقصى، اعتقل جيش الاحتلال سيدةً أثناء تواجدها داخل المسجد.

ومنذ ساعات الصباح الأولى، أغلقت قوات الاحتلال مداخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا وضاحية السلام شمال شرق القدس، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج وطواقم الهلال الأحمر من نقل المرضى.

وشددت هذه الإجراءات بعد عملية إطلاق النار التي نفذها فلسطيني مساء أمس السبت، أسفرت عن مقتل مجندة إسرائيلية بعد ساعات من إصابتها، كذلك إصابة جندي وحارس أمن آخرين بالرصاص، تبعها عملية دهس في بلدة الطور.

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