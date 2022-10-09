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اغتيال مسؤول في طالبان شمال أفغانستان بيد المجهولين

اغتيال مسؤول في طالبان شمال أفغانستان بيد المجهولين
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

ذكرت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين اغتالوا المسؤول بحركة طالبان، عبد الرحمن مناور أمس السبت، وهو في طريقه إلى منزله، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية الأحد9 اكتوبر 2022.

العالم - افغانستان

وأكد مسؤول الإعلام والثقافة لدى حركة طالبان بولاية فارياب ، شمس الله محمدي، صحة الأنباء حول عملية الاغتيال، قائلا إن الحادث وقع في إحدى القرى بمنطقة "قيصر" بالولاية .

وقال محمدي لوسائل الإعلام "قتل عبد الرحمن مناور، رئيس الشؤون الاقتصادية لدى طالبان في هذه الولاية ، على أيدي رجال مسلحين مجهولين، بينما كان في طريقه إلى المنزل".

وأضاف مسؤول الإعلام والثقافة لدى طالبان أنه بينما نجح منفذو عملية الاغتيال في الفرار من الموقع ، مازالت قوات طالبان تبحث عنهم والتحقيق لا يزال مستمرا.

وذكر مسؤولو الأمن لدى طالبان أنهم لا يفهمون بعد الدافع وراء القتل ولم يعلن أي فرد ولا جماعة ولا منظمة المسؤولية بعد.

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