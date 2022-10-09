14 فبراير البحريني: وحدة المسلمين في مواجهة الاستكبار الحل الأنجع للانتصار

العالم- البحرين

وهذا هو نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

نرفع بداية أسمى آيات التهنئة والتبريك لكل المسلمين في العالم بمناسبة حلول أسبوع الوحدة الإسلامية، والذكرى الميمونة لولادة نبينا الأكرم محمد «صلى الله عليه وآله وسلم» وحفيده الإمام الصادق «عليه السلام».

لطالما حورب المسلمون وتعرضوا لصنوف من الظلم والقمع، ومع استمرار مطامع الاستكبار ببلدانهم وخيراتها وثرواتها، حري بهم التمسك أكثر بوحدتهم، ولا سيما أن الأخطار تحيطهم خارجيًا وداخليًا، فقوى الاستكبار العالمي تعمل جاهدةً على غزو وعيهم، وثقافتهم، وتسعى مستميتة إلى السيطرة على مقدرات الأمة، وفي الوقت نفسه تعمل على توهين أواصرها عبر تعزيز الانقسامات المذهبية والتشرذمات الداخلية من خلال بث الفتن والمشاكل بين المسلمين.

إننا في ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير، نجدد دعوتنا للمسلمين أينما كانوا إلى توحيد الصف، واستغلال هذه المناسبة التي أعلنها الإمام الخميني «قده» حفاظًا على الإسلام، وذلك من 12 ربيع الأول إلى 17 منه في كل عام، انطلاقًا من الحرص على وحدة المسلمين في مناسبة مولد النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله وسلم» عند مختلف المذاهب، وغيرها من المناسبات الجامعة لمواجهة الاستكبار وطواغيت العصر، والعمل على تمكين الإسلام وتقويته والثبات أمام المؤامرات والخطط الشيطانية التي تحاك ضدهم.

نجدد تهنئتنا لكل المسلمين في هذه الأيام المباركة، ونشد على أيديهم لتوحيد الصفوف، ونخص شعب اليمن الصامد الذي يبدع في كل عام بخلق بهجة تليق بعظمة هذه المناسبة، نصرة للحبيب المصطفى «صلى الله عليه وآله وسلم».

كل عام والإسلام والشعوب المسلمة بألف خير.

ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير

الأحد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022