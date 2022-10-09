عملية نوعية للمقاومة بالقدس المحتلة جعلت االاحتلال يترنح من وطأتها

خاص بالعالم

هذه هي عملية حاجز مخيم شعفاط بالقدس المحتلة الفدائية التي وصفها المراقبون العسكريون بالكيان بالعملية النوعية، والتي تأتي داخل معبر أمني محصن ويعتبر قاعده عسكرية أمنية.

منفذ العملية نفذ العملية ولاذ بالفرار وهذا يعتبر فشل أمني كبير في ظل توفر كافة تقنيات التتبع للاحتلال استدعى قوات النخبة والمخابرات والقوات الخاصه وأطلق طائرات التجسس والمراقبة فوق مخيم شعفاط وبكافة أنحاء الأحياء القريبة، وعملت على أغلاق كافة الطرق المؤدية للمخيم ومحاصرته، ويمنع الدخول والخروج اليه كعقاب جماعي على تنفيذ العملية ونشر كافة قوات الاحتلال بالقدس المحتلة.

وتصاعدت ألاصوات المتطرفة لليمين المتطرف داخل الكيان الذي طالب عناصره من المستوطنين بالهجوم على المقدسين وعلى مخيم الشعفاط ممتلكاتهم.

