أميركا تفرض تعديلات جديدة على قانون "قيصر"

العالم - قضية اليوم

كذبا تدعي واشنطن أن قيصرها هو لحماية المدنيين، وهي التي تزيد من معاناتهم، وتواجههم في ساحة لقمة العيش، وتحرمهم من ابسط مقومات الحياة، فالتعديلات المقترحة على قانون قيصر، تشمل حتى صفقة خط الغاز الممدد من مصر إلى لبنان عبر سوريا، وهنا يظهر ان تلك الدولة يديرها مجموعة كاذبين.

والحكاية ان التعديلات هذه اقترحها نواب جمهوريون من مجلسي النواب والكونغرس، لإضافتها إلى قانون قيصر، وفي حال صادق مجلسا النواب والشيوخ على مسودة القرار ليصبح نافذاً، من المتوقع أن يساهم ذلك في عرقلة مشروع أنبوب الغاز المصري إلى لبنان عبر الأراضي السورية.

وصلب هذه التعديلات هو المتعلق بالغاز الطبيعي أو الكهرباء أو أي معاملات متعلقة بالطاقة، سواء من قبل أفراد أو شركات، كما تؤكد مصادر مطلعة ان هذه التعديلات ستبحث تعريف "مفهوم الصفقة الكبيرة" الذي يستوجب فرض عقوبات على أي معاملات متعلقة بالغاز والكهرباء والطاقة، بالإضافة الى تعديل قدمه السيناتور الجمهوري جون كينيدي، يحرم الدولة السورية من حقوقها الخاصة بالاموال من صندوق النقد الدولي، التي تم إقرارها كمساعدات تحت بند التعافي المبكر من آثار جائحة "كورونا"، ما يعني ان دول إضافية ستتأثر بهذه العقوبات الجائرة ومنها الأردن بالإضافة الى لبنان.