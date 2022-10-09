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في التصفيات الآسيوية..

ناشئة إيران يمطر شباك هونغ كونغ بـ 11 هدفا

ناشئة إيران يمطر شباك هونغ كونغ بـ 11 هدفا
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٦ بتوقيت غرينتش

حصد المنتخب الإيراني الفوز الثالث على التوالي بعدما تغلب على هونغ كونغ 11-1 يوم الأحد على ستاد دولين عمرزاكوف في بيشكيك، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة التاسعة في تصفيات كأس آسيا لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاماً 2023.

العالم - إيران

وسجل رضا قندي بور (13 و16 و65 و90+2) واسماعيل غولي زاده (29 و66 و88) وكسرا طاهري (41 و52 و68) ومحمد عسكري (81) أهداف إيران، في حين أحرز تشان هو كا (67) هدف هونغ كونغ الوحيد.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الأحد أيضاً قرغيزستان المضيفة مع لاوس على نفس الملعب على نفس الملعب.

وابتعد المنتخب الإيراني في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 3 نقاط من مباراتين لكل من لاوس قرغيزستان، في حين بقي رصيد هونغ كونغ خالياً من النقاط، حيث حصل المنتخب الإيراني على بطاقة التأهل للنهائيات عن المجموعة.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت يوم الأربعاء فوز إيران على لاوس 3-0 وقرغيزستان على هونغ كونغ 2-1، في حين شهدت الجولة الثانية يوم الجمعة فوز إيران على قرغيزستان 4-0 ولاوس على هونغ كونغ 5-0.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 6 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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في التصفيات الآسيوية.. ناشئة إيران يمطر شباك هونغ كونغ بـ 11 هدفا

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