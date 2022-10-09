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الاحتلال يقتحم قرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة

الاحتلال يقتحم قرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأحد، قرية عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

العالم - الإحتلال

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية السلام في قرية عناتا، وحاصرت مسجدها وأجرت تفتيشات في المنطقة.

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من صباح اليوم الأحد،مداخل بلدة عناتا وضاحية السلام ومخيم شعفاط، شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال رئيس بلدية عناتا طه نعمان:"إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الوحيد للبلدة "الشمالي" منذ الليلة الماضية، وداهمت عددا من منازل المواطنين".

وأضاف أن طلبة المدارس لم يتمكنوا من الوصول إلى مدارسهم، التي تقع بعد مدخل البلدة الرئيسي، كما منع الموظفين الذين يعملون خارج البلدة من التوجه إلى عملهم.

ولفت رئيس بلدية عناتا، إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، دون أن يبلغ عن إصابات.

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