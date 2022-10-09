نائب وزير الدفاع الإيراني: صادراتنا الدفاعية تضاعفت 3 مرات

العالم - إيران

وفي حديثه خلال جلسة خاصة مشتركة للجنة العليا لتحسين الإنتاجية بين وزارة الدفاع والمنظمة الوطنية للإنتاجية، أكد العميد مهدي فرحي أن: موضوع تطوير التقنية في وزارة الدفاع يحظى بالأولوية لأنه موضوع يتغير بسرعة ولذلك من الضروري بذل الاهتمام بموضوع تطوير التقنية لمواكبة قافلة العصر.

وبيّن نائب وزير الدفاع أن صادرات وزارة الدفاع تضاعفت ثلاث مرات مقارنة بالسنوات الماضية، وأكد أنه: تزامنا مع تحقق هذا الموضوع فقد بقيت قيمة منتجاتنا الدفاعية ثابتة طيلة السنوات الثلاث الماضية وبعضها شهدت انخفاضا، أو أرتفاعا بسيطا، خلافا لارتفاع نسبة التضخم، وهذا الأمر حصل بسبب الانخفاض الشديد في التكلفة وزيادة الإنتاجية في وزارة الدفاع.

وأوضح العميد فرحي أن وزارة الدفاع تتعاون في الوقت الحاضر مع 7 آلاف شركة خاصة و500 شركة معرفية، وقال: إثر خفض التكاليف، تم تطوير اصلاح العمليات وتطوير التقنية وشبكة المتعاونين مع وزارة الدفاع، وفي الوقت الحاضر لدينا تبادل مالي بقيمة 50 ألف مليار تومان مع هذه الشركات، وقد تحققت ذلك في ظل إصلاح العمليات وزيادة الانتاجية.