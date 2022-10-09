ترانزيت 7 ملايين طن من السلع عبر إيران في النصف الأول

العالم - إيران

وعزا "علي رضا مقدسي" في تصريح اليوم الأحد، نمو عمليات الترانزيت عبر البلاد العام الماضي واستمراره هذا العام إلى فاعلية ممرات الترانزيت منها "الشمال - الجنوب" وممر إيران وتركيا وباكستان (ITI)في المجالين السككي والبري بدءا من باكستان فضلا عن ممر الترانزيت البادئ من كازاخستان وإفادة إيران من الطاقات المستجدة ومنح مصلحة الجمارك التسهيلات اللازمة.

وأشار أن الحجم الأضخم في الترانزيت عبر إيران جاء من مبدأ ميناء الشهيد رجائي (في بندرعباس) الواقع جنوب البلاد والمطل على الخليج الفارسي، بحيث في النصف الأول من السنة المالية الجارية استقبل 2.568 مليون طن من بضائع بقصد الترانزيت بنمو 35.67 بالمئة على أساس سنوي.