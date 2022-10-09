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وسائل الإعلام: الإمارات والبحرين تشتريان أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

وسائل الإعلام: الإمارات والبحرين تشتريان أنظمة دفاع جوي إسرائيلية
الأحد ٠٩ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الإمارات والبحرين حصلتا على أنظمة دفاع جوي من الكيان الإسرائيلي بعد توقيع اتفاقيات التطبيع.

العالم- البحرين

ووفقا للصحيفة: "وقع المقاولون العسكريون الإسرائيليون اتفاقيات لتزويد الإمارات والبحرين بأنظمة دفاع جوي متطورة.. لقد أبرموا صفقة لبناء مصانع طائرات مسّيرة في المغرب.. وهم يناقشون بيع كل شيء من تكنولوجيا الرادار المتقدمة إلى أنظمة الأمن السيبراني إلى ثلاث دول".

وأضافت المصادر، أن المغرب وافق أيضا على شراء عشرات الطائرات الإسرائيلية المسّيرة.

وأطلقت الولايات المتحدة عملية تهدف إلى تطبيع العلاقات بين الكيان الإسرائيلي والدول العربية عام 2020، ونتيجة لذلك، وانضمت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان إلى اتفاقيات التطبيع.

وانتقدت السلطات الفلسطينية الخطوات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع تل ابيب على حساب احترام حقوق الفلسطينيين.

ويذكر أن الطلب على المعدات من الكيان الإسرائيلي ازداد بعد توقيع التطبيع في عام 2020، وقبل ذلك تعاون الإسرائيليون سرا مع ممثلي الدول الخليجية.

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وسائل الإعلام: الإمارات والبحرين تشتريان أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

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