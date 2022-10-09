ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية.. واتساع رقعة عمليات المقاومة بالضفة والقدس

خاص بالعالم

واكد هوكشتاين اَنّ جولاتِ النقاش خُتمت وتم تحديدُ الملاحظاتِ وسيرسل الصيغةَ النهائية للاقتراحِ خلالَ الساعاتِ القليلة المقبلة.وكان الكيانُ الاسرائيلي بدأ اختبارَ ضخِ الغاز في حقل كاريش البحري رغمَ عدمِ التوصل إلى اتفاقٍ على ترسيم الحدود البحرية مع

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... شكلت العمليات البطولية الفلسطينية في الضفةِ والقدس او الداخلِ المحتل كابوساً حقيقيا لكيانِ العدو الاسرائيلي، خاصةً أنّ تلك العملياتِ تحصل بشكلٍ فردي أو ثنائي في بعضِ الاحيان.

وازدادت وتيرةُ العملياتِ مؤخرا ما جعل تل أبيب تقف حائرةً أمامَ التصدي لها؛ كما أنها أثبتت فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.