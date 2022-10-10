ما وراء التحرك الاممي بخصوص الصحراء الغربية؟

خاص بالعالم

اكد الملحق الاعلامي لجبهة البوليساريو غيث مباريك، ان هناك تحركاً دولياً في مجلس الامن الدولي لعقد اربع جلسات حول الصحراء الغربية، حيث

وقال مباريك في حديث لقناة العالم خلال برنامج "المغاربية": ان هذه الجلسات الدولية تأتي في ظل وقف الانهيار التام لاطلاق النار بعد خرقه من طرف المغرب وعودة جبهة البوليساريو الى الكفاح المسلح، واعتداء القوات المغربية على المواطنين الصحراويين العزل.

واوضح مباريك، ان المغرب مستمر في التلاعب بقرارات مجلس الامن الدولي في ظل غياب ردة فعل جادة من طرف المجتمع الدولي، لافتاً الى ان السلطات المغربية لم تسمح لمبعوث الامم المتحدة ستيفان ديمستورا بزيارة المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وهو الشي الذي يثبت بان الرباط غير جادة في مساعي السلام وبالتالي فان جبهة البوليساريو متمسكة بحقها القانوني والشرعي بالدفاع عن الشعب الصحراوي بكل الوسائل المتاحة.

من جانبه، اعتبر استاذ الجغرافيا السياسية الدكتور عماد الدين الحمروني، ان ملف الصحراء الغربية معقد وقديم جداً، ويدخل في سياق الجغرافيا السياسية في الاقليم وحتى مع القوى العالمية المتصارعة ولا يخص الصحراويين او بلاد المغرب العربي فقط، ولكنه يخص ايضاً الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين.

وقال الحمروني: ان الملف الصحراوي يدخل مرحلة حساسة بسبب العلاقات الدولية والمواقف المتغيرة والمتبدلة، ويستشف ذلك من خلال رؤية المواقف الاسبانية والفرنسية والامريكية المتذبذبة، معتبراً ان هذا الملف معقد جداً ومهم ويخص حق تقرير المصير للشعب الصحراوي والسيادة المغربية، في ظل الصراع الدولي خاصة ما بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية.

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