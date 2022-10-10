دور الغرب في إثارة الاحداث في دول المنطقة واستغلالها- الجزء الثاني

خاص بالعالم

هذا ما قاله الزعيم الهندي ماهاتما غاندي الذي قاوم استعماراً لسانه حاله "دع عدوك يحارب نفسه بنفسه، بتأليب طرف على آخر، باذكاء المشاعر الدينية للحيلولة دون ان يتبنى الشعب مشاعر مشتركة".

هذا هو لسان حال غرب يطلب نصراً بلا حرب بدعم قوى تؤمن بافكاره وسياساته، بضرب قيم شعوب وتجويفها، بدفع الناس للاعتقاد بان سبب مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية، شعارات النظام الاسلامي في ايران وافكاره مثلاً وليس الحظر الدولي.

باضعاف جاذبية حزب الله، بحملة قادها السفير الامريكي في لبنان جيفري فيلتمان وكانت كلفتها نصف مليار دولار.

بحرب سوريا وبث الفتن في العراق وتمزيق اليمن، هذا هو دور الغرب في دول منطقتنا.

وقمة الادراك والوعي لمواجهته ودرء مخاطره ومفاسده لا تكون الا بالتزام بثلاثية اعلنها الامام القائد بالانتباه، الحضور والهمة، التي تعني البصيرة، اليقظة والعزيمة.

ولمناقشة هذا الموضوع يستضيف برنامج "نوافذ" ضيوف الحلقة:

الباحث في القضايا الاقليمية والدولية الدكتور طلال عتريسي

الباحث السياسي ابوميثم الجواهري

الباحث السياسي الدكتور اسامة دنورة

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