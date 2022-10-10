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خلال لقائه نائب وزير خارجية بولندا ؛

باقري: إيران تدعم دور بولندا البناء من أجل السلام الدولي

باقري: إيران تدعم دور بولندا البناء من أجل السلام الدولي
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

 صرح نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية الايراني علي باقري كني بان إيران تدعم دور بولندا البناء من أجل السلام والاستقرار المستديم على الساحة الدولية.

العالم - ايران

وخلال استقباله نائب وزير الخارجية البولندي باول يابلونسكي، في طهران الاحد، اشار باقري كني إلى القدرات السياسية والاقتصادية لبولندا وموقفها في الاتحاد الأوروبي ، وقال: إن إيران تدعم دور بولندا البناء من أجل السلام والاستقرار المستديم على الساحة الدولية.

ونوه إلى دور الجمهورية الاسلامية الايرانية لارساء الامن والاستقرار في المنطقة ، وقال: في أي مجال ، لو اختارت أوروبا خيار التفاعل والتعاون ، فانها يمكنها أن تتوقع استجابة إيجابية من جمهورية إيران الإسلامية.

وفي إشارة إلى جهود إيران لإنهاء الصراع المسلح في أوروبا ، صرح نائب الخارجية الايراني بأن مصالح الدول الأوروبية تتطلب أن تكون طاولة الحوار أكثر سهولة من أي خيار آخر لحل وتسوية النزاعات.

وفي اللقاء ناقش نائب وزير الخارجية البولندي باول يابلونسكي مع نائب وزير الخارجية الايراني في إطار المشاورات السياسية، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا.

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