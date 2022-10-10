مصدر يكشف: لبنان يضع شرطًا واحدًا فقط مقابل الموافقة النهائية على العرض الأمريكي بشان ترسيم الحدود

العالم _ لبنان

وقال المصدر اللبناني، في تصريح مع “سبوتنيك”، إن “الاتجاه الرسمي اللبناني هو إعلان الموافقة المبدئية على العرض الذي سيصل في الساعات المقبلة مع ربط الموافقة النهائية بعودة اجتماعات الناقورة التي سيتم فيها صياغة المحاضر وتثبيت الإحداثيات التقنية”.

وأضاف المصدر، أنه “بعد إقفال الوسيط الأمريكي باب النقاش حول عرض ترسيم الحدود البحرية الجنوبية واستعداده لتقديم صيغة نهائية منقحة، فإن لبنان يكون قد حقق أحد مطالبه، وهو عدم ربط التنقيب والاستخراج في البلوك 9، وما يسمى حقل قانا غير المستكشف بمفاوضات "إسرائيل" مع شركة توتال الفرنسية حول حصتها من عائدات الجزء الجنوبي من هذا الحقل الواقع جنوب الخط 23”.