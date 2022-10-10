الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال لقائه بالمشاركين في مؤتمر شهداء الرياضة إن التزام الرياضيين بالقضايا الدينية له الاثر الاجتماعي والمعنوي

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مستوطنون يقتحمون الاقصى وسط نفير فلسطيني للتصدي لهم

الامم المتحدة تدعو الجهات السياسية العراقية الفاعلة للركون الى "الحوار"

الكرملين: قرار “أوبك+” كان نصرا للفكر السليم وبسببه فقدت واشنطن السيطرة على النفس

انفجارات تهز كييف.. وعمدة المدينة يدعو السكان للذهاب الى الملاجئ

كيف يمارس الغرب وامريكا ديناميكية سياستهما على دول المنطقة دون حروب؟

الكاظمي يدعو الأحزاب السياسية العراقية لحل الأزمة عبر الحوار