مراسل العالم: "إسرائيل" تجري الحسابات لمعادلة الردع التي فرضها حزب الله

العالم – خاص بالعالم

وخلال نشرة الأخبار أضاف الزميل حسين عز الدين إن الوسيط الاميركي اكد بان الصيغة النهائية للمقترحات باتت جاهزة، مشيرا إلى أن لبنان يؤكد على ان لا تكون الشركات التي ستنقب الغاز خاضعة للعقوبات الاميركية.

الزميل حسين عز الدين أشار إلى أن هناك نقطة توقف عندها لبنان وهي التعويض الذي يزعم الاحتلال الحصول عليه من حقل قانا من الشركة المستخرجة، مؤكدا أن لبنان يقول ان ذلك لايعنيه.

وأشار إلى أن الكيان الاسرائيلي يجري الحسابات لمعادلة الردع التي فرضها حزب الله، مؤكدا أن الاحتلال يشهد استنفارا امنيا على الحدود بين لبنان والاراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكد أن الوضع في لبنان آمن وان الكرة باتت في ارض اميركا وكيان الاحتلال.