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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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نبض السوشيال
ناصر كنعاني: بعض الدول التي تدعي بانها تطلق توصياتها تقوم بنفس الوقت بايواء الارهابيين
ناصر كنعاني: مهاجمة السفارات الايرانية تاتي خلافا لاتفاقية جنيف
ناصر كنعاني: ايران اعلنت مرارا بانها تستمع للنقد والاعتراض برحابة صدر وتحترمها
ناصر كنعاني: ناسف للتعامل المزدوج لاميركا وبعض الدول الغربية مع قضايا حقوق الانسان
ناصر كنعاني: امريكا تريد ممارسة الضغوط على ايران للحصول على امتيازات جديدة وايران ستقاومها وسترد عليها
ناصر كنعاني: نؤكد بان المفاوضات يجب ان تكون مبنية على الاحترام المتبادل
ناصر كنعاني: اساس القضايا الداخلية الايرانية تعود للشعب و الحكومة ولن نسمح لاي بلد التدخل في شؤون بلدنا
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: وزير الخارجية اكد التزام ايران بمسار التفاوض
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: وزير الخارجية اكد التزام ايران بمسار التفاوض
قائد الثورة الاسلامية :العقوبات الرياضية بعد الحرب في أوكرانيا اكدت بانها تتخطى بسهولة الخطوط الحمراء حيثما تقتضي مصالح الغرب
قائد الثورة الاسلامية :العقوبات الرياضية بعد الحرب في أوكرانيا اكدت بانها تتخطى بسهولة الخطوط الحمراء حيثما تقتضي مصالح الغرب
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش
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العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.