موسكو: التحالف الامريكي يعرقل إيصال المساعدات الإنسانية للحسكة

العالم - سوريا

وأشار إيغوروف في تصريح صحفي له إلى أن ما يسمى “التحالف الدولي” اللاشرعي، الذي يزعم أنه يحارب تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل عرقلة المهام الإنسانية المشتركة لمركز التنسيق الروسي والهلال الأحمر السوري في الحسكة وأن ما تسمى “الكتيبة الأمريكية” منعت إيصال المواد الغذائية والأدوية للسكان.

ولفت نائب رئيس مركز التنسيق الروسي إلى أن قوات الاحتلال الأمريكي ومن خلال ممارساتها تلك أعاقت جهود الحكومة السورية في تنفيذ برامجها الصحية، وحملات التطعيم الهادفة إلى منع انتشار الأمراض والأوبئة، وساهمت في المقابل في انتشار أنواع من الأمراض في بعض مناطق المحافظة، الأمر الذي يزيد من معاناة السكان.