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انتهاكٌ خطير..

عشرات من المستوطنين المُتطرّفين يُمزّقون ويحرقون نُسَخاً من القرآن الكريم

عشرات من المستوطنين المُتطرّفين يُمزّقون ويحرقون نُسَخاً من القرآن الكريم
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٨ بتوقيت غرينتش

مزّق مستوطنون يهود، اليوم الإثنين، نسخا من القرآن الكريم، وأحرقوها وألقوها بالقمامة في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

العالم _ الاراضی المحتلة

وقال مدير “أوقاف الخليل” نضال الجعبري، في تصريحات صحفية إن “مستوطنين مزقوا وأحرقوا عددا من المصاحف، وألقوها في القمامة، بمحاذاة مسجد قيطون، قرب الحرم الإبراهيمي الشريف في البلدة القديمة، وسط الخليل”.

وأشار الجعبري إلى أن الاعتداء على المصاحف وبيوت الله يأتي بعد سلسلة من الاعتداءات، التي نفذها المستوطنون بحق الحرم الإبراهيمي والمنازل المحيطه به، وفق “قدس برس”.

يذكر أن قوات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى الساحات المحيطة بالحرم الابراهيمي، إلا أياما قليلة خلال السنة، فيما يسمح للمستوطنين بدخولها كافة أيام السنة.

ومنعت قوات الاحتلال رفع الأذان 57 وقتاً في الحريم الإبراهيمي خلال الشهر الماضي، وفي الثالث من الشهر الجاري دنس مئات المستوطنين الحرم الإبراهيمي الشريف، وأقاموا حفلا غنائيا في باحاته، بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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انتهاكٌ خطير.. عشرات من المستوطنين المُتطرّفين يُمزّقون ويحرقون نُسَخاً من القرآن الكريم

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