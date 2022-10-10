شاهد.. انفجارات تهز مدنا عديدة في أوكرانيا

العالم - خاص بالعالم

بعد أشهر من الهدوء النسبي المدن الأوكرانية تحت مرمى القصف مجددا... الانفجارات منذ ساعات الصباح تدوي في مناطق بالعاصمة كييف معظمها كان في وسط المدينة حيث تتواجد مقرات حكومية واخرى تابعة لجهاز الاستخبارات لتكون أول ضربة تستهدف كييف منذ السادس والعشرين من حزيران يونيو الماضي.

وبالتزامن مع قصف كييف تم استهداف مدينة لفيف غربي اوكرانيا بعيدا عن خط الجبهة ودنيبرو وزابوريجيا وسط وجنوب اوكرانيا وخاركيف في الشرق اضافة الى مدن عديدة اخرى.

وفي اول رد فعل اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن سقوط قتلى وجرحى جراء القصف واتهم روسيا بأنها تحاول إزالة اوكرانيا عن وجه الأرض. فيما افاد الجيش الأوكراني بأن روسيا أطلقت خمسة وسبعين صاروخا على أوكرانيا وقال ان الدفاعات الجوية أسقطت واحدا واربعين منها.

وفيما تعهدت وزارة الدفاع الاوكرانية بالرد على الهجمات الروسية، دعت السلطات السكان الى التزام الملاجئ وقالت ان القصف خلف اضرار في احدى عشرة منشأة مهمة من منشآت البنى التحتية في كييف وثمانية مناطق اخرى فيما اشارت الى توقف حركة القطارات بالعاصمة وانقطاع التيار الكهربائي في لفيف وخاركيف.

وياتي هذا التصعيد بعد يومين من تفجير جسر القرم، الذي تتهم موسكو كييف بتدبيره. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وخلال اجتماع مع رئيس لجنة التحقيق الروسية قال إن المنفذين والمخططين للتفجير هم أجهزة الاستخبارات الأوكرانية واصفا ما حصل بالعمل الإرهابي استهدف موقعا استراتيجيا في البنية التحتية المدنية الروسية.

اما جديد المعارك فقد اعلنت وزارة الدفاع البريطانية إن القوات الروسية توشك على الاقتراب من بلدة باخموت الأوكرانية ذات الأهمية الاستراتيجية والواقعة على طريق رئيسي في اقليم دونباس.