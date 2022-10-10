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ترکیا
افغانستان
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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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الرئيس الروسي بوتين: في حال تكرار العمليات الإرهابية الأوكرانية سيكون الرد الروسي قاسيا جدا ومناسبا لما نتعرض له
مولدوفا تعلن أن 3 صواريخ روسية عبرت مجالها الجوي باتجاه أوكرانيا
رئيس بيلاروسيا: سنشكل قوة عسكرية إقليمية مشتركة مع روسيا
اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الاسلامية في ايران:أعداؤنا لايتحملون مشاهدة إيران الكبرى والمتالقة والمنتصرة التي تجاوزت الحظر
ناصر كنعاني: بعض الدول تسعى لاستغلال مواضيع صغيرة وتسييسها للحصول على بعض الامتيازات في مجالات اخرى
ناصر كنعاني: بعض الدول التي تنصحنا في مجال حقوق الانسان والمراة تمتلك صفحات ماساوية في قضايا حقوق الانسان والتعامل مع مواطنيهم
ناصر كنعاني: نؤكد على احترام الحدود الدولية ونرفض اي تغيير فيها
ناصر كنعاني: بخصوص مفاوضات الغاء الحظر فانها موجودة وايران تعتقد بضرورة استمرارها
ناصر كنعاني: قدمنا احتجاجاتنا الى المسؤولين في كردستان العراق على تواجد الجماعات المناوئة لايران في تلك المنطقة
ناصر كنعاني: على الحكومة العراقية ان لاتسمح لان تصبح الاراضي العراقية مركزا لانطلاق الاعتداءات على ايران
مولدوفا تعلن أن 3 صواريخ روسية عبرت مجالها الجوي باتجاه أوكرانيا
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٨ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.