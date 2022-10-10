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سوريا تدين العمل الإرهابي باستهدف جسر القرم

سوريا تدين العمل الإرهابي باستهدف جسر القرم
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٥ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي بينت التحقيقات أن أجهزة الاستخبارات في كييف هي من قامت به.

العالم - سوريا

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تصريح لـ سانا اليوم: “إن هذا العمل الإرهابي الذي لم يقابل بأي إدانة من قبل الولايات المتحدة وأدواتها في الغرب، يوضح بشكل جلي التواطؤ والشراكة الكاملة لهذا الغرب في استهداف روسيا الاتحادية، بهدف إبقاء الهيمنة الغربية على العالم”.

وأضاف: “إن الجمهورية العربية السورية إذ تجدد تضامنها ووقوفها الكامل مع روسيا الاتحادية، فإنها تؤكد على حق روسيا الاتحادية باتخاذ كل الإجراءات لحماية أمنها القومي، ووضع حد للعدوان الأطلسي الذي يشكل تهديداً جدياً للأمن والسلم في أوروبا والعالم”.

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