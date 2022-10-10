شاهد.. الرئيس العراقي يشدد على ضرورة التأسيس لحكم رشيد

العالم - خاص بالعالم

الامر الذي دفع قوى الاطار التنسيقي لمنح الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني مهلة أسبوع واحد لحسم مرشح رئاسة الجمهورية ليتم بعدها تكليف رئيس للحكومة.

وفي مناسبة مرور عام على الانتخابات دون اكمال الاستحقاقات الدستورية شدد الرئيس برهم صالح، الاثنين، على 'ضرورة إنهاء دوامة الأزمات والتأسيس لما اسماه بحكم رشيد.

وكتب على حسابه على موقع تويتر:

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أيضا دعى الأحزاب والقوى السياسية إلى الاحتكام لمنطق الحوار لحل الأزمة السياسية وصناديق الاقتراع وطلب من كل القوى السياسية المشاركة في الانتخابات الإيمان بالمبادئ الديمقراطية.

كما دعت بعثة الامم المتحدة 'يونامي' أيضا الجهات السياسية العراقية الفاعلة الى الانخراط في الحوار بدون شروط مسبقة والاتفاق بشكل جماعي على النتائج الرئيسة تلبية لاحتياجات الشعب وتشكيل حكومة ذات صلاحيات كاملة وفاعلة.

ووصل رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي برفقة المرشح لرئاسة الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ، الى اربيل في كوردستان على رأس وفد نيابي.

وقال القيادي في الإطار التنسيقي النائب معين الكاظمي، إن الوفد السياسي والبرلماني يهدف للوصول الى اتفاق على موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة مجلس الوزراء والوفد سيضع اللمسات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة'.

ويلتقي الحلبوسي والوفد بزعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ورئيس منطقة كردستان نيجيرفان بارزاني للحث على حسم المرشح الرئاسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني.