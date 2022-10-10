فضيحة كبرى للاعلام المعادي: 17 ألف كذبة في 25 يومًا فقط!

العالم - ايران

ووفقًا لتحليل اجرته وكالة أنباء فارس ، فإن أداء 5 وسائل إعلام ناطقة بالفارسية "بي بي سي" التابعة للحكومة البريطانية ، و"إيران إنترناشنال (ايران الدولية)" التابعة للحكومة السعودية ، و"صوت أميركا" و"راديو فردا (اذاعة الغد)" التابعتين للحكومة الأمريكية ، و"منو تو (انا وانت)" التابعة لتيار البهائية، والصفحات الافتراضية لوسائل الاعلام هذه، فقد نشرت في آخر 25 يومًا (14 ايلول/سبتمبر إلى 8 تشرين الاول/اكتوبر) ما مجموعه 17312 كذبة حول الأحداث الأخيرة في إيران.

في هذا التقرير، تم فحص الموقع الرسمي وقناة تلغرام وتويتر واينستغرام لهذه الوسائط الخمس فقط ، ولم يتم فحص قنواتها التلفزيونية.

ووفقًا لحجم الأخبار والإنتاج ، حصلت "بي بي سي" على أكبر قدر من الأخبار المزيفة ، وتحتل "إيران انترناشنال" و"راديو فردا" المرتبة التالية.

في هذا البحث أمثلة للأخبار المناقضة للواقع تشمل تزوير الأخبار والتقطيع والتحريف وقلب الحقيقة والتضخيم والتصغير.

إضافة إلى ذلك ، لم يتم التحقيق في الأخبار التي تعرضت للتعتيم من قبل وسائل الإعلام هذه، مثل تقرير الطبيب الشرعي الايراني حول سبب وفاة مهسا أميني ، وتجمعات قوى الثورة ، وتفنيد الاخبار الكاذبة.

الأكاذيب الخمسة التي أعادت وسائل الاعلام هذه نشرها أكثر من غيرها في آخر 25 يومًا تشمل ما يلي:

1. الادعاء الكاذب بضرب مهسا أميني

2. ادعاءات كاذبة حول وفاة ومرض قائد الثورة الاسلامية

3. ادعاء كاذب حول سقوط مدينة أشنوية (بيد اعداء الثورة)

4. ادعاء كاذب حول سبب وفاة نيكا شاكرمي

5. الادعاء الكاذب باراقة الدماء في جامعة "شريف" التكنولوجية

وبحسب ترتيب أكثر الأخبار الكاذبة انتشاراً من حيث حجم الأخبار فهي كالتالي:

1. شبكة "بي بي سي" بنسبة 58 في المائة من الأكاذيب (العدد الإجمالي للأخبار 5343. عدد الأخبار الكاذبة: 3101)

2- إيران إنترناشنال بنسبة 53 في المائة من الاكاذيب (العدد الإجمالي للأخبار 11426. عدد الأخبار الكاذبة: 6026)

3. شبكة "منو تو" بنسبة 49 في المائة من الاكاذيب (العدد الإجمالي للأخبار 3739. عدد الأخبار الكاذبة: 1835)

4. "صوت أميركا" بنسبة 43 في المائة (العدد الإجمالي للأخبار 8555. عدد الأخبار الكاذبة: 3656)

5- "راديو فردا" بنسبة 41 في المائة من الكاذيب (العدد الإجمالي للأخبار 6502. عدد الأخبار الكاذبة: 2694)

وبالتالي ، في هذه الأيام ، في المتوسط ، 48.8٪ من الأخبار التي تنشرها هذه الوسائط كاذبة ، أي أن خبر واحد غير صحيح من كل خبرين.

اي انه في آخر 25 يومًا ، نشرت هذه الوسائل كذبة كل دقيقتين في المتوسط.

وكانت النقطة التي يجب التامل فيها هي وفرة الأدب الاستفزازي والدعائي والتدريبي لاثارة الشغب، وكانت بحد ذاتها غير مسبوقة ومناقضة لكل البروتوكولات الإعلامية في العالم ، وهو ما لم يتم التطرق إليه بالطبع في هذا البحث.

وبحسب هذا التقرير، سجلت قناة "ايران انترناشنال" أعلى معدل للإنتاج في آخر 25 يومًا بـ11426 للاخبار والمقالات، وجاءت إذاعة "صوت أميركا" و"راديو فردا" في المرتبة التالية.

وفيما يتعلق بحجم إعادة نشر الإنتاج في الفضاء الإلكتروني ، فإن "إيران انترناشنال" بنسبة 20٪ ، و"منو تو" بنسبة 17٪ ، و"بي بي سي" بنسبة 14٪ كانت لها الحصة الأكبر في نشر أخبار الشغب في الفضاء الإلكتروني. أي أن حوالي 51٪ من الأخبار المعاد نشرها عن الاضطرابات في الفضاء السيبراني كانت متعلقة بهذه الوسائط الثلاث.