اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين مع الاحتلال في القدس

العالم-فلسطين

وذكرت مصادر محلية، أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال ضاحية السلام، فيما اندلعت مواجهات أخرى في مخيم شعفاط بالمدينة المقدسة.

وأشعل الشبان خلال المواجهات الإطارات المطاطية ورشقوا الحجارة صوب جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز بشكل كثيف والرصاص الحي والمطاطي.

ويأتي ذلك، في أعقاب مواصلة الاحتلال عمليات المداهمة والاقتحام في حارات وشوارع وأحياء القدس بحثًا عن منفذ عملية إطلاق النار على حاجز شعفاط مساء السبت الماضي وقتل مجندة إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا على مفرق عناتا بالقدس المحتلة، واقتادته الى جهة مجهولة. كما أعادت فتح حاجز مخيم شعفاط بشكل جزئي وسط عمليات تفتيش دقيق لمركبات المواطنين، وعادت لإغلاقه بعد وقت قصير.