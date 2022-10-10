أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين10 أوكتوبر 2022

رسالت ..

حزب الله يوجه إنذارا للكيان الصهيوني من مغبة إستخراج الغاز من حقل كاريش الغازي

كيهان ..

تزايد إحتمال إندلاع حرب بين حزب الله لبنان و"إسرائيل " حول حقل كاريش

ايران ..

فوضى أمنية عارمة تعصف بالكيان الصهيوني إثر عملية شعفاط وسقوط جنود قتلى وجرحى

اطلاعات ..

المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية بطهران سيناقش سبل تعزيز السلام والوئام في العالم الإسلامي

آرمان امروز ..

روسيا تعزز تواجدها العسكري وإجراءاتها الأمنية في القرم بعد التفجير بجسر" كيرتش" الإستراتيجي

وطن امروز ..

الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يبدي دعمه لمثيري أحداث الفوضى الأخيرة بايران

جمهوري اسلامي..

الحشد الشعبي والجيش العراقي يبدءان عمليات واسعة لتطهير محافظة نينوى من الخلايا الداعشية

سياست روز ..

تفاقم الأزمات الإقتصادية في أوروبا بسبب نقص إمدادات الطاقة وتفجر تظاهرات بفرنسا وألمانيا

آفتاب يزد ..

نواب بالكونغرس يدعون لسحب القوات الأمريكية ومنظومات الدفاع الجوي الصاروخية من السعودية والإمارات

آرمان ملي ..

مصر تندد بإتفاقية الطاقة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية وتشكك بشرعية الأخيرة

خراسان ..

نائب رئيس المخابرات المركزية الأمريكية يلتقي بمسؤولين بحكومة طالبان بالعاصمة القطرية الدوحة

مردم سالاري..

تجمع إحتجاجي حاشد مقابل البرلمان الألماني ببرلين تنديدا بالغلاء ونقص إمدادات الطاقة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في مقالها ( المقاومة والإنذار الغازي للصهاينة ).. فوضت الحكومة الامنية المصغرة في الكيان الصهوني رئيس الوزراء وزير الحرب باتخاذ الاجراءات اللازمة لحرب محتملة قد تنشب مع لبنان في حالة فشل المفاوضات غير المباشرة حول ترسيم الحدود البحرية وخاصة حول حقل كاريش الغازي بالبحر الابيض المتوسط.

هذا التطور يعني أن الكيان الصهيوني يستعد لإستخراج الغاز من كاريش بغض النظر عن نتائج هذه المفاوضات ان حزب الله لبنان سبق وان اكد بانه لن يسمح للكيان باستخراج الغاز قبل ان يتم ترسيم الحدود البحرية وموقع حقل كاريش طبقا لذلك وحزب الله قال بصراحة ان اي تحرك من قبل الكيان لاستخراج الغاز قبل ذلك سيكون تطاولا لايمكن السكوت عنه على ثروات لبنان الطبيعية وان المقاومة ستتصدى له. في الواقع يتحرك الكيان وخلف يافطة القيام باختبار تجريبي لاستخراج الغاز من كاريش بتصعيد الضغوط على لبنان وبعملية جس نبض للمقاومة ايضا.

كيهان ..

حول هذا الموضوع ايضا كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( همهمات إندلاع حرب بين حزب الله و"إسرائيل")..وزير الحرب الصهيوني بيني غانتس اعلن بصراحة ان تل ابيب ستستأنف استخراج الغاز من حقل كاريش سواء اتوصلت المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية لاتفاق بشانه مع لبنان ام لا .

تصريحات غانتس تعني أن الكيان عازم على تحقيق نواياه العدوانية وأطماعه بثروات لبنان الغازية في كل الأحوال كما يعني هذا الكلام تهديدا بشن حرب على لبنان خاصة وان حزب الله سبق وان حذر على لسان امينه العام السيد حسن نصر اله من انه سيعنتبر اي محاولة من قبل الكيان لاستخراج الغاز من حقل كاريش قبل تحديد الحدود البحرية تطاولا على ثروات لبنان وسيادته .السيد حسن نصر الله قال بصراحة ان المقاومة ستتصدي لاي تطاول كهذا.

ان تصريحات وزير الحرب الصهيوني الاخيرة نوع من الانتحار في ظل قدرات حزب الله الاستراتيجية الهائلة القادرة على نقل نيران اية حرب الى عمق فلسطين المحتلة والى قلب تل ابيب.

جمهوري اسلامي ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (أصداء تنسيق الرياض وموسكو لخفض إنتاج النفط ) .. قرار اوبك بلاس بخفض انتاجها من النفط بواقع مليوني برميل يوميا فجر غضبا عارما في واشنطن التي اعتبرت موقف السعودية تحديا لارادتها وتجاهلا للعلاقات التقليدية الوثيقة بين البلدين.

قرار أوبك بلاس يخدم مصالح بلدانها بما فيها السعودية إلا أن موافقة الرياض عليه سيترك بصماته السلبية على علاقاتها بواشنطن فالرئيس الامريكي انتقد القرار وموقف السعودية ووصف مسؤولون امريكيون موقف الرياض بالخيانة لصالح روسيا في الوقت الذي يعاني فيه الغرب من ازمة نقص بامدادات الطاقة.

نواب بالكونغرس طالبوا بسحب القوات الامريكية من السعودية والامارات ردا على موافقتهما على ذلك القرار , وبالطبع حاولت الرياض التقليل من وقع موقفها بالقول ان قرار التخفيض يستند على معايير السوق ولا يرتبط بمواقف وتوجهات سياسية, الا ان هناك من يرى في واشنطن ان السعودية ارادت بهذه الموافقة التي تجاهلت كل الحاح بايدن والمسؤولين الامريكيين بزيادة الانتاج , ارسال رسالة عملية لادارة بايدن لتاكيد اهميتها في العلاقات مع امريكا وان تجاهلها وانتقادها ليس في صالح الاخيرة والغرب بشكل عام.

وطن امروز ..

صحيفة وطن امروز كتبت في الشأن اليمني في مقالها ( الهدنة لم تخدم مصالح اليمن وشعبه ).. ستة اشهر من الهدنة التي تم تمديدها مرتين بواقع شهرين لكل مرة لم تحقق ايا من اهداف اليمن من وراءها بل شكلت فرصة ذهبية للتحالف السعودي للتفرغ لتعزيز موقفه الميداني ومواصلة عدوانه فحسب.

حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء طرحت شروطا لتمديد الهدنة تتضمن إلتزاما عمليا من قبل التحالف بتنفيذ بنودها فالتحالف انتهك وقف اطلاق النار الاف المرات خلال الاشهر الستة الماضية من الهدنه وعزز مواقعه الميدانية في مأرب ومناطق اخرى باليمن كما تجاهل بنود تخفيف الحظر المفروض على الحديدة وتجاهل البند الخاص بحركة الطيران المدني من والى صنعاء , وبصورة عامة تجاهل كل بنود الهدنة ولم يستفيد اليمن وشعبه المظلوم منها ابدا في الواقع .

ومن هنا ثبت بالتجربة بأن تمديد الهدنة من دون ضمانات عملية اكيدة بالتزام التحالف ببنودها وبتحويلها الى مقدمة لانهاء العدوان , امر غير مجدي وغيرمنطقي.

جوان ..

كتبت صحيفة جوان في مقالها ( الحرب الأوكرانية تستنزف الترسانة الأمريكية )..تواجه امريكا مشكلة حدوث نقص كبير في مخزوناتها ومستودعاتها من السلاح والذخائر الحربية بعد ثمانیة اشهر من الحرب باوکرانیا مع استمرار هذه الحرب وتوسيع دائرة دعمها العسكري للجيش الاوكراني .

إن إدارة بايدن تواجه إنتقادات داخلية بشأن تعرض الأمن القومي الأمريكي للخطر مع تفاقم النقص في مستودعات السلاح والذخيرة.

ويقول المنتقدون ان كييف تطالب بالمزيد من السلاح وفي الوقت الذي تقف فيه مستودعات السلاح والذخائر الحربية بامريكا على حافة التفريغ الكامل.

واشنطن دعت حليفاتها الاوروبيات لتوسيع دعمها العسكري لاوكرانيا لسد اي نقص محتمل في الدعم العسكري الامريكي, الا ان بلدان الاتحاد الاوروبي تواجه مصاعب جدية في مواصلة دعمها لاوكرانيا في ظل الازمات الاقتصادية الخانقة التي تعصف بالقارة الاوروبية بسبب نقص امدادات الطاقة ووطأة الدعم لاوكرانيا.