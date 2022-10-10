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الكويت.. تأييد حكم السجن بحق النائب الخليفة و27 آخرين في قضية "فرعية شمر"

الكويت.. تأييد حكم السجن بحق النائب الخليفة و27 آخرين في قضية
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

قضت محكمة التمييز في الكويت بسجن النائب مرزوق الخليفة و27 مواطنا آخرين على خلفية قضية فرعية انتخابات 2020 في الدائرة الرابعة لقبيلة "شمر".

العالم _الكويت

وأوضحت صحيفة "القبس" أن المحكمة قضت بتأييد حكم الحبس لمدة سنتين على جميع المتهمين.

وفي وقت سابق، تمكن النائبان الكويتيان، حامد محري البذالي، ومرزوق الخليفة، في حالة انتخابية نادرة، من الفوز في انتخابات مجلس الأمة الكويتي، وهما في السجن، حيث حقق النائب مرزوق الخليفة الفوز في المحافظة على مقعد قبيلة شمر في الدائرة الرابعة، بالرغم من وجوده في السجن، تنفيذا لحكم صادر بحقه في قضية انتخابات فرعية.

وفي الدائرة الثانية، حصل النائب حامد البذالي على المركز الرابع، بالرغم من أنه محجوز في الحبس الاحتياطي، بانتظار عرضه على القاضي في 20 أكتوبر، في قضية "تشاورية بني غانم".

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