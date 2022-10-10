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الحصار الاقتصادي وسرقة النفط وازمة المحروقات على ابواب الشتاء في سوريا

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

فصل الشتاء في سوريا على الأبواب ويخشى السوريون من أن البرد القادم الذي سيضيف عبء جديدا على كثير منهم في ظل الحصار الاقتصادي الجائر ونقص المحروقات، الامر الذي دفع المواطن السوري للبحث عن بدائل للتدفئة.

العالم - صدى سوريا

وهذا كله بالتوازي مع استمرار سرقة الولايات المتحدة الاميركية للنفط السوري، وحرمان الدولة السورية من ثرواتها الباطنية، ما ينعكس سلبا على المواطنين.

شتاء على ما يبدو سيكون الاقسى هذا العام على السوريين بما يحمله من شح للمحروقات وغلاء باسعار البدائل، حتى اساليب التكيف التي ابتكرها السوريون خلال سنوات الحرب، بات الحصول عليها صعبا في ظل تداعيات حرب اقتصادية اتت على ما تبقى من موارد، برد الشتاء بين المتاح والبدائل.

ويواصل الاحتلال الاميركي سرقة النفط السوري، وبحسب ما ذكرت بعض المصادر بأن عمليات السرقة زادت كثيرا في الفترة الاخيرة، وذلك بمئات الصهاريج التي تعبر الحدود السورية، باتجاه تركيا والعراق، الامر الذي يزيد من الاعباء الاقتصادي على الدولة السورية، والمواطن السوري على وجه التحديد، الذي وقع بين مطرقة سرقة النفط وسندان العقوبات الاقتصادية.

وتناول برنامج "صدى سوريا" في احدث حلقاته هذه الموضوعات وغيرها مع ضيوف الحلقة:

رأفت بكار عضو مجلس الشعب

أيهم مرعي اعلامي وكاتب

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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