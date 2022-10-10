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دعوات فلسطينية للحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان المستوطنين

دعوات فلسطينية للحشد والرباط في الأقصى لصد عدوان المستوطنين
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

تتواصل الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، بدءًا من غدٍ الثلاثاء؛ للتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططات الاحتلال بمناسبة ما يسمى "عيد العرش العبري".

العالم-فلسطين

وحثت الدعوات أهالي القدس والضفة والداخل المحتل على ضرورة الرباط وشد الرحال إلى الأقصى، وإحياء الفجر العظيم في ساحات المسجد بدءا من غد الثلاثاء 11 أكتوبر؛ للدفاع عنه وصد عدوان المستوطنين.

ودعا المحامي والناشط المقدسي بلال محفوظ إلى الرباط والاحتشاد في المسجد الأقصى المبارك لإفشال مخططات الاحتلال، مؤكدًا أن صمود المرابطين يفشل مخططات الاحتلال في الأقصى، وفق حرية نيوز.

وقال: إن كل الاقتحامات التي تجرى بحق المسجد الأقصى خطيرة، وتشكل اعتداء واضحا عليه، موضحًا أن الاقتحامات وارتفاع الانتهاكات بحق المسجد تزيد في مدّة الأعياد اليهودية.

وأشار إلى أن ذروة الاقتحامات للمستوطنين ستكون غداً في ما يسمى بـ"عيد العرش".

وأضاف أن حكومة الاحتلال تدعم اقتحام وانتهاك المستوطنين للأقصى، والاحتلال يسعى جاهداً من أجل تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً.

يذكر أن "منظمات الهيكل" المزعوم دعت المستوطنين إلى قراءة جماعية توراتية في ساعات المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحام الكبير الذي تحضر له، غدا الثلاثاء، في أيام ما يسمى "عيد العرش" العبري.

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