لهذا السبب.. عشرة آلاف من البيوت ستختفي في بنغلادش

العالم - خاص بالعالم

تقديرات اطلقها مركز المعلومات حول البيئة والجغرافيا..أما الأمم المتحدة فأكدت الحاجة الى مئتين وثلاثين مليار دولار حتى العام 2050 للتخفيف من تداعيات التغير المناخي في بنغلادش معتبرة أنها من بين أكثر دول العالم عرضة وتأثرا بالظواهر المناخية القصوى منذ مطلع القرن الحالي.



وقال إيان فراي وهو مقرر الأمم المتحدة الخاص حول التغير المناخي: "ظواهر التآكل ناجمة بوضوح عن التغير المناخي لا ينبغي أن تتحمل بنغلادش وحدها وزر التغير المناخي فأغنى الدول تسجل مستوى انبعاثات أعلى بكثير ويجب أن تساهم في دفع هذه التكلفة".

وقال مالك فدا خان وهو خبير تخطيط الموارد المائية: "نتوقع تغيرا في نمط هطول الأمطار بحلول العام 2050 وستزيد احتمالية التعرية بنسبة تتراوح بين خمسة وعشرة بالمئة".



في هذه البلدة التي تسمى بانغلا ازار جرفت مياه نهر بادما منذ فترة معبدا ومعه مئتا منزل مشردة المئات من السكان أما الذين نجت منازلهم فيعيشون قلقا بشأن المكان الذي يمكنهم اللجوء إليه في حال أتى نهر بادما على مزيد من الأراضي.



وقالت كيهو راني وهي لاجئة: "جرفت المنازل والأثاث بين عشية وضحاها. لست أنا وحدي فقد واجه آلاف آخرون نفس المصير. جميعنا الآن لاجئون لا نعرف أين نعيش وأين ننام".

وقال سوهراب حسين بير وهو العضو في مجلس بلدية القرية: "كان التآكل وحشيا هؤلاء الأشخاص لم يفقدوا منازلهم فحسب ، بل أراضيهم الزراعية أيضا".



هذا وعرفت بنغلادش هذه السنة أسوأ فيضانات منذ اكثر من 20 عاما أسفرت عن سقوط أكثر من مئة قتيل وعزلت نحو سبعة ملايين آخرين واختفاء بلدات بأكملها في عمق الأراضي بعيدا من السواحل.

ويهدد ارتفاع مستوى مياه البحار الناجم عن الاضطرابات المناخية بإرغام عشرات الملايين الآخرين على هجر منازلهم على طول ساحل بنغلادش وبغمر الأراضي الزراعية الخصبة بمياه مالحة.