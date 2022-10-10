احتجاج عدد من عمال بتروكيماويات عسلوية ضد شركات المقاولات..ومخطط "الاعلام السعودية" الجديد

العالم - ايران

وغادر العمال مكان العمل وتجمعوا في الشارع وأغلقوا الطريق المروري مطالبين بمعالجة مطالبهم النقابية. وعزا العمال سبب ترك العمل والحضور في التجمع الاحتجاجي الى عدم تسديد رواتبهم منذ ثلاثة اشهر من قبل المقاول .

واقيم هذا التجمع النقابي، في حين كانت شركة عسلوية للبتروكيماويات تعمل، وبالطبع عاد العمال المحتجون عادوا إلى أماكن عملهم بعد بضع ساعات.

وفي هذا البين، حاولت وسائل الإعلام المعارضة للجمهورية الإسلامية الإيرانية من خلال تضخيم هذا العمل النقابي، ربطه بأعمال الشغب التي شهدتها البلاد خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحريض الوسط العمالي في إيران ضد النظام.

النقطة المثيرة للاهتمام فيما يخص قضية بتروكيمياويات عسلوية هو التوجه الاعلامي لوسائل "الإعلام السعودية". وسائل الإعلام السعودية، التي تتبع تقليدياً مشروع الاستقطاب في إيران، حاولت من خلال تقديم العمال العاملين في بتروكيماويات عسلوية على أنهم "عمال عرب" الايحاء بوجود تمييز بين القوميات والاديان واستغلال هذا المخطط البالي للدعاية ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية .

يشار الى انه وفي احداث مدينة زاهدان حاولت وسائل الاعلام هذه التركيز على ما أسمته اضطهاد الجمهورية الإسلامية لـ "أهل السنة" في إيران.