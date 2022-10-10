لهذا السبب... الاحتلال يأبه الاعتداء على الحق اللبناني في ملف ترسيم الحدود

العالم - العين الاسرائيلية

وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي ان رفع حالى التأهب الاسرائيلي انعكست سلبا على الداخل المجتمع الصهيوني بحيث تعلات الصرخات من اجل تفسير ما يحصل.

واوضح حجازي في حديث لبرنامج"العين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، أن الاستنفار الاسرائيلي لا يختلف عن السابق، وان نظرة وزير الحرب الاسرائيلي بني غانتس التي تحدثت عن ان جيش الاحتلال وضع في حالة استنفار قصوى، وهذه المسألة ولدت حالة من الرعب بين المستطونين، وهي لم تنعكس على الجانب اللبناني، لان البنانيين لم يعودو يأبهون لتهديدات كيان الاحتلال الاسرائيلي، بينما في المستوطنات الشمالية كان الاثر سلبيا جدا حيث ارتفعت الرصخة في مجالس المستوطنات وذهبوا الى الجيش اتفسير ما يحصل خوفا من اندلاع الحرب مع حزب الله.

واشار حجازي الى ان هناك خشية صهيونية من ان يحصل اي نوع رد فعل من المقاومة باتجاه كاريش، لهذا يريد ان يبرر الاحتلال المسألة من دون الخوض في المواجهة بانه ملتزم بالخط الاحمر التي تحدث عنه المقاومة انه لا استخراج من حقل كاريش من دون ترسم الحدود البحرية مع لبنان، مؤكدا ان هذه معادلة ثابة فرضتها المقاومة.

واوضح الخبير بالشأن الاسرائيلي أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يخشى التصعيد ليس حبا بالسلام انما خوفا من رد الفعل الذي ستلجأ اليه المقاومة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..