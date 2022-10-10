إجتماع بوزارة الصناعة اليمنية يستعرض خطة المشاريع ضمن الرؤية الوطنية

العالم – اليمن

وتطرق الاجتماع بحضور وكيل قطاع التجارة الخارجية عبدالله نعمان إلى المهام والأنشطة والمشاريع التيً أنجزتها الوزارة خلال الفترة المنصرمة ضمن الرؤية الوطنية.



وفي الاجتماع أكد نائب وزير الصناعة ضرورة استيعاب الملاحظات في إطار تصويب الخطط والمشاريع بما يسهم في تطوير أداء الوزارة وتطوير خدماتها وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.



ولفت إلى أن الرؤية الوطنية لبناء الدولة مشروع طموح للانطلاق إلى المستقبل عبر التخطيط الاستراتيجي.. مؤكدا استعداد قيادة الوزارة تقديم كافة التسهيلات للوحدة التنفيذية لتحقيق الأهداف المطلوبة.



وأشار إلى أهمية استنهاض القدرات المتاحة وتفعيل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتجاوز أوجه القصور وإيجاد المعالجات للصعوبات.. مشددا على أهمية تحول الوزارة للعمل الرقمي لتحسين آليات العمل.



وحضر الاجتماع رئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية مدير التخطيط بالوزارة محمد الليث، ومدير نظم المعلومات أروى القباطي وأعضاء الوحدة التنفيذية.