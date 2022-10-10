بينما لبنان ينتزع حقه من الاحتلال تذهب العرب الى المزيد من التطبيع

العالم - خاص بالعالم

في مقابل انتزاع لبنان حقوقه من الاحتلال بالاستناد الى قوة المقاومة تذهب دول عربية الى المزيد من التطبيع والتعاون مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي في حديث لبرنامج "العبين الاسرائيلية" على شاشة قناة العالم الاخبارية، إن الاردن يمول البنية التحتية لكيان الاحتلال الاسرائيلي والامارات تمول الطاقة الشمسية لكيان الاحتلال.

واضاف، أن كيان الاحتلال الاسرائيلي سيستفيد من خدمات الاردن والامارات دون ان يقدم أي مقابل، مشيرا الى ان هذه هو التطبيع الذي يهدف الى تسخير كل امكانيات المنكقة لصالح خدمة الاحتلال.

واكد حجازي، أن هذا التطبيع لو قارنه مع ما يحدث في ملف ترسيم الحدودو البحرية اللبنانية المسألة مختلفة كليا، موضحا ان التطبيع يؤدي الى تقديم تنازلات بالمجان من العرب لكيان الاحتلال الاسرائيلي بينما خيار المقاومة في لبنان يتعيد الحقوق ويفرض على الاحتلال ان يتنازل عن حقوقه حتى القطرة الاخيرة، لذا نتسطيع القول ان هذه الصورة تقدم للمشاهد كيف تنعكس كل هذه الخيارات على مصالح هذه الشعوب ام انها ستنتقص منها.

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