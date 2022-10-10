درويش : منظمات حقوقية وانسانية وثقت وقائع التعذيب في البحرين

العالم - خاص بالعالم

واضاف، درويش في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن احد المعتقلين أوقف على رجليه لفترة طويلة وآخر تم تهديد بالاعتداء على عائلته والصغار منهم.

وأكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان، أن المعتقلين لم يحظوا يمحاكمات عادلة والسلطة القضائية ليست مستقلة.

هذا وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية ملك البحرين حمد بن عيسى بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق ستة وعشرين معتقلا في السجون البحرينية.



وقالت المنظمتان إن الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص الذين حوكموا بقضايا مختلفة ستنفذ بمجرد تصديق الملك عليها.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في تقرير له ان المحاكم اعتمدت على الاعترافات بالإكراه والتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع ان العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما قضائيا بل نمطا من الظلم.