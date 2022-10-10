الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٧:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان لقناة العالم:

درويش : منظمات حقوقية وانسانية وثقت وقائع التعذيب في البحرين

الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٩ بتوقيت غرينتش

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان باقر درويش العديد إن العديد من المنظمات الحقوقية والانسانية وثقت وقائع التعذيب والتي تكفي لاسقاط أي نظام.

العالم - خاص بالعالم

واضاف، درويش في حديث لقناة العالم الاخبارية، أن احد المعتقلين أوقف على رجليه لفترة طويلة وآخر تم تهديد بالاعتداء على عائلته والصغار منهم.

وأكد رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان، أن المعتقلين لم يحظوا يمحاكمات عادلة والسلطة القضائية ليست مستقلة.

هذا وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديموقراطية ملك البحرين حمد بن عيسى بتخفيف أحكام بالإعدام صادرة في حق ستة وعشرين معتقلا في السجون البحرينية.

وقالت المنظمتان إن الأحكام في حق هؤلاء الأشخاص الذين حوكموا بقضايا مختلفة ستنفذ بمجرد تصديق الملك عليها.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش مايكل بيج في تقرير له ان المحاكم اعتمدت على الاعترافات بالإكراه والتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع ان العديد من انتهاكات حقوق الإنسان التي تكمن وراء أحكام الإعدام هذه لا تعكس نظاما قضائيا بل نمطا من الظلم.

روابط ذات صلة

حديث البحرين... العلماء المضطهدون في السجون

شاهد.. لماذا العلماء في البحرين يضطهدون؟

بحرانيون يتظاهرون رفضًا للانتخابات الشكلية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

رئيس منتدى البحرين لحقوق الانسان لقناة العالم: درويش : منظمات حقوقية وانسانية وثقت وقائع التعذيب في البحرين

شاهد بالفيديو... بينما لبنان ينتزع حقه من الاحتلال تذهب العرب الى المزيد من التطبيع

لهذا السبب... الاحتلال يأبه الاعتداء على الحق اللبناني في ملف ترسيم الحدود

لماذا الإعلام الاسرائيلي يجند كل طاقته حول ملف ترسيم الحدود اللبنانية؟

عام على الانتخابات والعراق دون حكومة جديدة وقصف روسي عنيف هل يردع أوكرانيا؟

شاهد.. حراك سياسي يستبق الإعداد لتوازنات جديدة في المشهد التونسي