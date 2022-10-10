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الهند تطور صاروخا باليستيا مداه 10 آلاف كم

الهند تطور صاروخا باليستيا مداه 10 آلاف كم
الإثنين ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٨ بتوقيت غرينتش

أفادت مجلة Army Recognition المختصة في التقنيات العسكرية، بأن الهند تعمل على تطوير صاروخ باليستي جديد مداه 10 آلاف كم، وقادر على حمل رؤوس نووية.

العالم-اسيا والباسفيك

وأشارت المجلة إلى أن الحديث يدور عن صاروخ "أغني 6"، الذي تخطط الهند لاختباره في غضون 3 سنوات.

ومع تطوير "أغني 6" ستمتلك الهند الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي ستكون مماثلة لتلك الموجودة عند كل من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين.

وفي الوقت الراهن تمتلك الهند صواريخ "أغني 1" التي يصل مداها إلى 750 كلم، و"أغني 2" (2000 كلم) و"أغني 3" و"أغني 4" التي يتراوح مداها ما بين 3.5 ألف و4.5 ألف كلم، و"أغني 5" التي يبلغ مداها 5 آلاف كلم.

وكلها صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية.

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الهند تطور صاروخا باليستيا مداه 10 آلاف كم

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