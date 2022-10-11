الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
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مراسل العالم:المعلومات الاولية عن الرد الذي تسلمه الياس بو صعب تشير الى ان الملاحظات اللبنانية تم اخذها في الاعتبار في النقاط التي كانت عالقة

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٤ بتوقيت غرينتش

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