هل الاحتلال على مشارف هزيمة مدوية سياسياً مع لبنان، وما السبب؟

خاص بالعالم

وقال بلقيس في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان الاحتلال الاسرائيلي يعاني من تخبط داخل كيانه ازاء وحدة لبنانية، واعتبرها مفارقة قلّ نظيرها ان نجد وحدة موقف وقوة في الساحة اللبنانية على المستوى الدولي اللبناني.

واوضح بلقيس، ان الوقت لا يسير في صالح الامريكي مع التطورات الراهنة على الساحة الاوكرانية والساحة الغربية، ولهذا فان الكل يريد الاتفاق، الامريكي يستعجل اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال، فيما حدد لبنان خطوطه الحمراء والتي لا يمكن ان يتنازل عنها، ازاء التخبط الاسرائيلي نتيجة مجموعة مشكلات احداها الوضعية الداخلية في الكيان والتي تتمثل بانتخابات الكنيست، الامر الذي لايتيح للاحتلال ان يتخذ قرارات فعلية او جريئة او ان يقدم على حرب، في ظل انشغال العالم عن "اسرائيل" وفي نهاية المطاف فان الصهاينة ملتزمون وفق الاجندة الامريكية وهم في موقع حرج بكل الاعتبارات ولهذا هم على مشارف هزيمة سياسية مدوية، بغض ان كان لابيد او نتنياهو في الحكومة القادمة.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..