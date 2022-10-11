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مسودة نهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال

مسودة نهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

المداولات اللبنانية أشارت إلى أن الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين أعد مسودة قائمة على ما تلقاه من ملاحظات من الجانبين، بحيث تكون غير قابلة للتعديل أو النقض.

العالم_لبنان

وتبين أن المشكلة انحصرت فعلياً في الخلاف على وضعية خط الطفافات. ووفقاً للتسريبات، فإن لبنان مصر على اعتماد النقطة 20 في البحر كمنطلق لترسيم الخط، وهي النقطة التي تسبق حدود «بلوك 10» اللبناني فيما سيتم الإبقاء على النقطة 31 التي وردت في الاقتراح الإسرائيلي – الأميركي. وتتقدم النقطة المذكورة على النقطة 18 التي تمثل أساس انطلاق الخط 23 مسافة تمتد كيلومترات.

ذلك يعني ، أن المنطقة الواقعة خلف النقطة 20 ستكون أقرب إلى منطقة نزاع، ويبقى خط الطفافات الذي يمثل الخط 1 الإسرائيلي على ما هو عليه، على أن يجري طرح وضعيته حالما يتم الذهاب إلى تفاوض غير مباشر حول الحدود البرية.

حتى ذلك الحين، سيكتفي لبنان بإيراد خطه ضمن الورقة وتوقيعها من طرفه ثم وضعها في عهدة الولايات المتحدة، فيما سيكون للعدو نفس الخطوة، مما يعني أن الأوراق لن تودع بالضرورة لدى الأمم المتحدة إنما سيجري إبلاغها بطريقة ما عن التوصل إلى تفاهم.

وعلى الأرجح، ستخلق هذه الآلية جدلاً، لكون العدو سيبقي على الإحداثيات التي أودعها لدى المؤسسة الدولية حيال الخط رقم 1، ولن يجري أي تعديل، فيما لبنان سيبقي على الخط 23 المودع سابقاً لدى المؤسسة الدولية نفسها من دون أي تعديل، وليس ثمة حاجة لإيداع أي إحداثيات جديدة طالما أن القضية نقلت إلى موعد يحدد لاحقاً.

وكان موقع 'والا' الإسرائيلي، نقل عن مسؤول اميركي كبير، بأنّ هوكشتاين، أرسل للجانبين اللبناني والإسرائيلي الصيغة النهائية لاتفاق الحدود البحرية، مضيفاً: نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الموقع أنّ هذه نسخة معدلة بعد بعض التغييرات، وهوكشتاين ينتظر الآن رداً من لبنان وإسرائيل، مشيراً إلى أنّ الأميركيين قالوا إن هذا كان نصاً نهائياً وأنه لن يتم إجراء مفاوضات أخرى».

فيما توقعت بعض المصار التوقيع رسمياً على اتفاق الترسيم، في العشرين من شهر تشرين الأول المقبل في منطقة رأس الناقورة الحدودية.

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مسودة نهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان الاحتلال

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