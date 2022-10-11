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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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بيروت تتسلم وثيقة الاتفاق النهائي بشان ترسيم الحدود
ابو صعب: النسخة التي وصلتنا هي نسخة معدلة
كلمة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس ابو صعب بشان اتفاق ترسيم الحدود
مراسل العالم:المعلومات الاولية عن الرد الذي تسلمه الياس بو صعب تشير الى ان الملاحظات اللبنانية تم اخذها في الاعتبار في النقاط التي كانت عالقة
مراسل العالم:نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس أبو صعب استلم عند الواحدة بعد منتصف الليل الصيغة الاخيرة ويتم التدقيق في مضمونها
منظمتان دوليتان تطالبان ملك البحرين بتخفيف أحكام الاعدام ضد 26 معتقلا وتؤكدان أن المحاكم اعتمدت اعترافات انتزعت بالقوة
مصادر فلسطينية: اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في حي رأس خميس بمخيم شعفاط بالقدس المحتلة
ا ف ب: أحكام بالسجن بحق عشرة مصريين في السعودية بعد محاولتهم تنظيم ندوة في ذكرى حرب اكتوبر
الرئيس الروسي بوتين: في حال تكرار العمليات الإرهابية الأوكرانية سيكون الرد الروسي قاسيا جدا ومناسبا لما نتعرض له
مولدوفا تعلن أن 3 صواريخ روسية عبرت مجالها الجوي باتجاه أوكرانيا
كلمة نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس ابو صعب بشان اتفاق ترسيم الحدود
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش
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