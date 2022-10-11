إعلان حالة التأهب وسماع صفارات الإنذار مجددا في بعض مقاطعات أوكرانيا

العالم - الأزمة الأوكرانية

وأشار الموقع إلى أنه تم سماع صفارات الإنذار كذلك، في عاصمة البلاد- كييف.

ووفقا للموقع، بين المناطق التي انطلقت فيها صفارات الإنذار، محذرة من الغارات الجوية: مقاطعات كييف وتشيرنيهيف وفينيتسا وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك، وبعض المناطق الأخرى.

ويوم أمس قصف الجيش الروسي بأسلحة عالية الدقة، عدة مقاطعات في أوكرانيا بما في ذلك العاصمة، وتم خلال ذلك استهداف منشآت البنية التحتية الحيوية في البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت الأهداف التي حددت لضرباتها المكثفة في أوكرانيا يوم الاثنين، مؤكدة إصابة كل المواقع المستهدفة.