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بيروت تتسلم وثيقة الاتفاق النهائي بشان ترسيم الحدود

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

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شاهد بالفيديو... مراسل العالم يكشف تفاصيل الوثيقة النهائية لترسيم الحدود اللبنانية

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