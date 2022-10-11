مراسل العالم يكشف تفاصيل الوثيقة النهائية لترسيم الحدود اللبنانية

العالم - مراسلون

قال مراسل قناة العالم الإخبارية عبر النشرة الإخبارية، إن نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس ابوصعب التقى صباح اليوم الثلاثاء بالرئيس اللبناني ميشال عون في قصر الجمهورية، وتم إيداع الصيغة النهاية لملف ترسيم الحدود البحرية لدى الرئيس للاطلاع عليها وكذلك توزيعها على باقي الرؤساء.

وأشار مراسلنا، أن كافة الثوابت التي انطلق منها لبنان في ملاحظاته بشأن ملف ترسيم الحدود مأخوذة بعين الاعتبار في الصيغة النهاية التي سلمها الوسيط الأميركي إلى بيروت، مشيرا إلى أن بعض الأمور التي ما زالت قيد الالتباس في التعبير اللغوي أيضا يجري حلها ضمن الإطار الذي يحفظ ويضمن الحقوق اللبنانية.

وأوضح مرسلنا، أن الالتباس زال من النقاط الأساسية التي كانت تتقدم الإشكالية في مسودة ملف ترسيم الحدود، وهي خط التفافات والتعويضات التي تطالب بها حكومة الكيان الإسرائيلي من حقل قانا، وذلك لأن لبنان بقي ثابت على مطالبه دون أي تراجع.

وقال مراسلنا، إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية اللبنانية مع الأراضي الفسطينية المحتلة لكي يبصر النور يحتاج إلى عدم مراوغة كيان الاحتلال الإسرائيلي في هذا الملف وكذلك عدم إدخال الملف في بازاره الانتخابي.

هذا وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس أبو صعب أن بيروت تسلمت وثيقة الاتفاق النهائي بشأن ترسيم الحدود، مشيرا إلى أنها النسخة المعدلة.

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