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مسؤول حكومي افغاني: قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة في سيارة تابعة للقوات الأفغانية شرقي أفغانستان

الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٢ بتوقيت غرينتش

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