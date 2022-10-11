شاهد.. اجتماع لقادة الدول السبع مع زيلينسكي لمناقشة القصف الروسي

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وأعلن مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تراس بأنها ستحض القادة الآخرين خلال الاجتماع على البقاء في دعم أوكرانيا وستضيف ألا أحد يرغب بالسلام أكثر من أوكرانيا، وعلى أوروبا عدم التراجع قيد أنملة في العزم على مساعدتها.

من جهتها تعهّدت ألمانيا تزويد أوكرانيا خلال أيام منظومة دفاعية من طراز إيريس-تي، وتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس هاتفيا مع زيلينسكي وأكد له تضامن ألمانيا، وباقي دول مجموعة السبع مع أوكرانيا.

وأما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فعقد اجتماعا مع وزيريه للدفاع والخارجية لمناقشة الضربات التي رأى فيها مؤشرا على تغيّر جوهري في طبيعة هذه الحرب.

من جانبه دان الرئيس الأميركي جو بايدن القصف الروسي معتبرا أنه "يظهر الوحشية المطلقة لحرب (بوتين) غير الشرعية" على حد قوله.

وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن بايدن تحدّث مع زيلينسكي وتعهّد له بتقديم 'أنظمة دفاع جوية متطورة' لأوكرانيا.

وكان قد وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجمات بأنها "تصعيد غير مقبول في الحرب"، وفق ما أفاد ناطق باسمه.

وردا على هذه المواقف المؤازرة لكييف قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف إن الدخول في صراع مباشر مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ليس في مصلحة موسكو، لكن روسيا سترد على تدخل الغرب المتزايد في الصراع الأوكراني محذرا وآملا أن يدرك الآخر خطر التصعيد غير المنضبط في واشنطن والعواصم الغربية الأخرى.