مراسل العالم: مدفعية تركيا تستهدف محيط قرية في ريف حلب بـ7 قذائف

العالم - سوريا

كما افاد الزميل حسام زيدان، نقلا عن مصادر وصفها بالـ"أهلية" عن مقتل مدني وجرح اثنين اخرين في الاشتباكات التي تدور خلال سيطرة ما يسمى "الجيش الوطني"، الممول من النظام التركي، على مقرات "فرقة الحمزة" المتورطة باغتيال الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم وزوجته قبل ٤ أيام، والتي فجرت غضباً شعبياً ضد الاتراك.

وفي سياق متصل، استهدف الجيش التركي والمجموعات المسلحة المتمركزة في القرى غرب الطريق الواصل بين ناحيتي زركان وتل تمر بريف الحسكة، استهدفوا عربات المارة بشكل مباشر، بالأسلحة الرشاشة والقذائف.

في نفس الوقت، نفذ الطيران الحربي غارتين على مواقع المسلحين في محيط بلدة الزعينية غربي ادلب.