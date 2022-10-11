الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢
١١:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

لبنان يطلب من شركة 'توتال' المباشرة باجراءات تنقيب في مياهه فورا

لبنان يطلب من شركة 'توتال' المباشرة باجراءات تنقيب في مياهه فورا
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٦ بتوقيت غرينتش

طلب  رئيس الحكومة لبنان  نجيب ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. 

العالم - لبنان

واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال افريقيا جان جايلي وفي خلال الاجتماع طلب ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالاجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا.

وامل ميقاتي ان يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية الى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين في التوصل الى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية.

وخلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح اليوم في السراي الحكومي، اعتبر ميقاتي ان الموقف اللبناني الموحّد في هذا الملف وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه افضى الى هذه النتيجة الايجابية، وكلنا امل ان تبلغ الامور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية.

وشكر الرئيس ميقاتي الادارة الاميركية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل اليه، وبشكل خاص السيد اموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر.

كما توجه بالشكر الى فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول الى ما تم التفاهم علبه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة.

روابط ذات صلة

ما عوامل قوة لبنان في مسار ترسيم الحدود البحرية مع الاحتلال؟

أبو صعب: المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود تفي بجميع متطلبات لبنان

مراسل العالم يكشف تفاصيل الوثيقة النهائية لترسيم الحدود اللبنانية

الياس أبو صعب يستلم عند منتصف الليل صيغة إتفاق الترسيم الاخيرة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ملف ترسيم الحدود البحرية.. شاهد.. الرئاسة اللبنانية: المسودة النهائية مرضية وتلبي مطالب البلاد

لبنان يطلب من شركة 'توتال' المباشرة باجراءات تنقيب في مياهه فورا

المتحدث باسم الحكومة الايرانية: شاهد.. بهادري جهرمي: الحكومة توافق على عقد التجمعات القانونية

ايران تصدر 12.3 مليار دولار سلعا لبلدان الجوار.. والعراق والامارات بالصدارة

فيديوغرافيك.. 50 أسيرًا يواصلون إضرابهم عن الطعام بسجون الاحتلال

إصابة جندي إسرائيلي في عملية إطلاق نار قرب نابلس + فيديو