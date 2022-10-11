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الإحتلال يعترف بقدرات 'حزب الله' في تذليله ودفعه للجثو على ركبتيه

الإحتلال يعترف بقدرات 'حزب الله' في تذليله ودفعه للجثو على ركبتيه
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

هاجم اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي أمير أفيفي، الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، معتبرا أن "حزب الله" أخضع [إسرائيل] وجعلها تجثو على ركبتيها.

العالم - الإحتلال

وقال أفيفي: "نشهد سابقة خطيرة هنا يهددنا فيها حزب الله، ونحن في المقابل نتراجع إزاء مواقف لبنان بسرعة بالغة قبل الانتخابات"، معتبرا أن "حزب الله جعل [إسرائيل] تجثو على ركبتيها".

ورأى أن التوصل إلى اتفاق هو "هدوء مؤقت لا يعني شيئا عن استراتيجية طويلة الأمد".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن رئيس وزراء حكومة الاحتلال "يائير لابيد" أنه تم التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لترسيم الحدود البحرية مع لبنان، مبينا أن "الاتفاق سيعزز أمن [إسرائيل] ويضخ المليارات في الاقتصاد الإسرائيلي ويضمن استقرار حدودنا الشمالية".

كما أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية أن "الصيغة النهائية للعرض مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية"، معربة عن أملها بأن "يتم الإعلان عن الاتفاق حول الترسيم في أقرب وقت ممكن".

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الإحتلال يعترف بقدرات 'حزب الله' في تذليله ودفعه للجثو على ركبتيه

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