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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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مجموعات عرين الأسود الفلسطينية: نقول للمستوطنين الذين يحاصرون مدينة نابلس من كافة الاتجاهات سنرى اليوم من سيحاصر من
مصادر فلسطينية: مجموعات عرين الأسود تعلن اطلاق عمليات سلسلة أيام الغضب نصرة للأقصى
المتحدث باسم البيت الأبيض: الرئيس الأمريكي جو بايدن يعيد تقييم العلاقات مع السعودية بعد قرار أوبك بخصوص خفض إنتاج النفط
ا ف ب: عمليات قصف روسية جديدة تخلف أضرارا جسيمة في منشآت الطاقة بوسط أوكرانيا
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يغادر الخميس المقبل الى كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا "سيكا "
الكرملين يقول إنه يتوقع المزيد من "المواجهة" مع الغرب قبل اجتماع طارئ لمجموعة السبع لمناقشة الضربات الروسية الأخيرة على أوكرانيا
القناة 14 العبرية: قوة من الجيش الاسرائيلي تعرضت لإطلاق نار من جهة قرية دير شرف شمال الضفة الغربية دون وقوع إصابات
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: موسكو منفتحة على المحادثات مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا لكنها لم تتلق بعد أي اقتراح جاد للتفاوض
الكرملين: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس لبحث ملف الحرب في أوكرانيا والعلاقات الثنائية
البرلمان العراقي يحدد يوم الخميس المقبل موعدا لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية
الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي يغادر الخميس المقبل الى كازاخستان للمشاركة في القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في أسيا "سيكا "
الثلاثاء ١١ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٧ بتوقيت غرينتش
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